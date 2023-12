Júlio Cesar e Susana Werner - Reprodução / Instagram

Júlio Cesar e Susana WernerReprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 10:23

Susana Werner fez um novo desabafo em suas redes sociais na última sexta-feira (15). Recentemente, A atrizfez um novo desabafo em suas redes sociais na última sexta-feira (15). Recentemente, ela revelou que Júlio Cesar, seu ex-marido, estaria dificultando seu acesso aos bens adquiridos durante o matrimônio, que durou 21 anos. Além disso, ela o acusou de abuso patrimonial.

Ela, no entanto, voltou atrás e afirmou aos seguidores que ama o jogador. "A gente sabe que esse mundo é dos homens, infelizmente. Não adianta. Neste mundo, a gente ainda tem muito a conquistar, mas é uma coisa estrutural. Minha reclamação é em relação a essa estrutura criada desde que o mundo é mundo", declarou.



"Mas isso não quer dizer que temos que continuar dando nossos gritos de liberdade, não é passar pano para ninguém. Eu amo meu ex-marido, e é isso. Vida que segue", completou a atriz, que deletou de seu perfil a publicação onde contava que ajudou o ex no início do relacionamento.

Ao final de seu relato, Susana Werner ressaltou a importância de vítimas de abuso procurarem as autoridades para realizar a denúncia. "E os nossos gritos de liberdade são dados de várias formas. Uma delas foi o jeito que eu fiz. Talvez não tenha sido legal para algumas pessoas, mas foi a maneira que eu encontrei. E o 190 é para algumas outras situações. Nos unirmos e incentivarmos umas às outras também", concluiu.