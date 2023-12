MC Ryan SP com a filha Zoe no colo - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 20:40 | Atualizado 15/12/2023 20:44

O cantor MC Ryan SP encantou os fãs nas redes sociais nesta sexta-feira (15) ao surgir alimentando a filha recém-nascida, Zoe. A pequena é fruto do relacionamento do músico com a influenciadora digital Giovanna Roque.

Em vídeo publicado no Instagram, o funkeiro aparece com a primeira filha no colo, alimentando Zoe com o auxilio de um copo. "Papai está aprendendo", diz a legenda.

Cosmo, personagem do desenho animado "Os Padrinhos Mágicos" e publicou foto com a afilhada no colo, exibindo dezenas de presentes que levou para Zoe. Na última quinta-feira (15), MC Ryan SP foi surpreendido na maternidade com a presença de MC Daniel para visitar a afilhada. O Falcão do Funk chegou vestido de, personagem do desenho animado "Os Padrinhos Mágicos" e publicou foto com a afilhada no colo, exibindo dezenas de presentes que levou para Zoe.

Entre os itens comprados pelo ex-namorado de Mel Maia estão patins, bicicletas, banco imobiliário, motoca e bonecas. "Enquanto não tenho o meu [filho], vou mimar minha afilhada. Não vai te faltar nada, Zoe! Hoje é para minha afilhada, mas um dia será para os meus filhos. Vou realizar meu maior sonho de vida", declarou Daniel.