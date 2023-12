MC Loma no "MaterniDelas" - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2023 21:34 | Atualizado 15/12/2023 21:35

A influenciadora digital MC Loma participou do "MaterniDelas", quadro do podcast "PodDelas", e revelou a reação decepcionante do genitor de sua filha, Melanie, ao descobrir sobre a gestação.

"Eu pensei, hoje vou falar para ele, a gente vai namorar, fica velho, a gente vai criar nossa filha tudinho. Criei essa fanfic porque eu tinha uma visão dele, tipo, ele era um fofo comigo, eu tinha uma visão [que ele era] o melhor pai da vida", contou a cantora a Viih Tube e Tata Estaniecki. "Contei para ele, que reagiu: 'E daí?' Na época em que ficamos juntos, ele falou para mim que não podia ter filhos e disse que faria um DNA".

No entanto, ao descobrir sobre a gravidez, o rapaz declarou que não poderia ser o pai e questionou a veracidade da paternidade. Na ocasião, Loma chegou a considerar fazer o exame de DNA, que poderia ser perigoso para a bebê.

"Teve um tempo que eu queria fazer isso porque, tipo, eu estava tentando provar para ele que era dele, e eu achava na minha cabeça, que eu provando isso pra ele, iria mudar totalmente, sendo que depois eu vi que tipo, ele estava cagando pra uma parte dele", explicou.

A artista contou com uma importante rede de apoio e decidiu ser mãe solo. De acordo com Loma, o amigo Gabriel Farias, que é marido de Mirella Santos, se tornou uma figura paterna para Melanie.

"Eu tenho pra mim e falo pra todo mundo que Melanie tem um genitor que é ele e tem um pai que é Gabriel. Aí foi quando Gabriel entrou na história. Ele está comigo, acompanha tudo dela. Quando ele viu Melanie pela 1ª vez e Melanie o viu foi assim coisa de outra vida. Parecia que eles se conheciam! Melanie tipo amou ele, se acalmou e o olhar dela brilhou na hora", afirmou.

"Gabriel ama ela. Eu vi que quem perdeu foi ele. Melanie não perdeu nada, sabe?! Melanie é rodeada de amor, tem Gabriel que é um paizão pra ela e está com ela em tudo. Ele a ama e ela o ama", completou.