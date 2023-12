Susana Werner e Julio Cesar - Foto: Reprodução

Susana Werner e Julio CesarFoto: Reprodução

Publicado 12/12/2023 09:13 | Atualizado 12/12/2023 09:16

Susana Werner, que Giulia Werner, de 17 anos, e Cauet Espíndola, de 20. A atriz, que anunciou o fim de seu casamento com o jogador Júlio César no último domingo (10), usou as redes sociais para compartilhar um longo desabafo a respeito da divisão de bens. Os dois ficaram juntos por 21 anos e são pais de, de 17 anos, e, de 20.

De acordo com Susana, o ex-marido está dificultando seu acesso ao dinheiro, que é dos dois por direito, além de revelar que, até o momento, não recebeu a mesada do mês. "Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado", iniciou ela.

"Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu", continuou. Susana ainda afirmou que não dará entrevistas para falar sobre o assunto, e que está apenas tentando lutar por seus direitos.

"Amo demais meu futuro ex-marido mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens, sejam honestos com suas ex-mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", declarou a atriz.

Ao final de seu relato, Susana Werner explicou que casou com Júlio César com comunhão parcial de bens e ressaltou que o jogador não possuía nada antes do matrimônio. "Sim, começamos morando em minha casa e sim, paguei nosso casamento. Sim, o dinheiro que construímos juntos é nosso! Não tínhamos nada e hoje tudo que temos é meu e dele, mas só ele tem acesso e só ele gere, por um grande erro meu", lamentou.



Confira o desabafo de Susana Werner na íntegra: