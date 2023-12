Ex-BBB Pyong Lee e Sammy trocam farpas na web - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 21:06 | Atualizado 11/12/2023 21:10

O ex-BBB Pyong Lee e a ex-companheira, Sammy Sampaio, trocaram farpas nas redes sociais após a influenciadora ter revelado que foi vítima de violência doméstica. Na tarde desta segunda-feira (11), o youtuber falou sobre o caso e negou a acusação.

A confusão começou quando Sammy publicou um desabafo sobre os desafios da maternidade quando cuidava do filho, Jake, de três anos, enquanto Pyong estava curtindo a "Farofa da Gkay". "Eu quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa também. Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de BO da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver", declarou ela nos Stories do Instagram.

Nesta segunda-feira (11), o ex-morador da casa mais vigiada do Brasil negou as acusações e também detalhou a criação e sua relação com Sammy. "Estou vindo aqui para me pronunciar por um único motivo: fui acusado de violência doméstica. Quero deixar claro de forma bem objetiva que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet", iniciou ele.

Em seguida, o ilusionista afirma que cumpre "todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até as afetivas" e que não se abala com os comentários negativos de pessoas que não sabem de sua vida.

Após a repercussão do vídeo, Sammy se pronunciou nos Stories e afirmou que ficaria "calada pra não iniciar uma guerra, poupar o futuro de Jake" e pediu: "Nunca mais vinculem postagem minha com o pai dele".

Por fim, a influenciadora incluiu uma definição do que significa violência doméstica para conscientizar os seguidores: "A violência doméstica pode ser subdividida em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral".