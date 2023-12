Alexandre Correa reencontra o filho - Reprodução/Instagram

Alexandre Correa reencontra o filhoReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 18:37 | Atualizado 11/12/2023 18:41

O empresário Alexandre Correa, que foi denunciado por violência doméstica por Ana Hickmann, reencontrou o filho 30 dias após a denúncia da apresentadora.

Em postagem feita nesta segunda-feira (11) no Instagram, o empresário surgiu ao lado do filho e declarou na legenda: "German wonderful love of my life, were 30 days spreading you". Na publicação, Alexandre ainda agradece aos advogados que estão atuando no caso.

A denúncia de violência doméstica foi feita pela modelo após uma briga com o marido no dia 11 de novembro. A agressão aconteceu na mansão do casal, que fica em um condomínio em Itu, São Paulo. Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre por lesão corporal e violência doméstica.