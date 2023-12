Primeira-dama de Arari confirma affair com Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 17:54 | Atualizado 11/12/2023 18:02

Ingrid Andrade, primeira-dama de Arari, no Maranhão, ganhou repercussão após publicar um vídeo íntimo sem querer nas redes sociais. Esta semana, a influenciadora digital voltou a ser destaque por conta seu antigo affair com o surfista Gabriel Medina.

De acordo com Ingrid, que é casada com o prefeito Rui Filho (PTB), o caso aconteceu em 2019, em Fernando de Noronha. De acordo com a primeira-dama, o marido não se incomodou com a repercussão do antigo relacionamento.

"Eu não tinha nenhum interesse e nem tenho em aparecer com essa história. Hoje, eu sou uma mulher casada, bem casada e mãe, não preciso disso. Meu marido nem está se importando com isso. Se eu quisesse me promover, naquela época, como eu já falei para vocês", declarou em vídeo publicado nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (11).

"Eu paguei para ninguém postar, porque eu queria voltar para o meu marido, que hoje estou casada. Essa história só vazou agora por conta desse vídeo que eu postei sem querer no meu Instagram", afirmou. "Eu fiquei com ele em 2019, meu marido soube da história, mas eu era solteira na época".

“Eu fiquei sim com o Gabriel Medina, mas na época não quisemos divulgar, pois eu estava recém separada e não tinha interesse em divulgar isso. Atualmente, eu estou casada e sou mãe de gêmeas. Na época em que ficamos lá em Noronha, eu nem sabia que ele era ele", disse Ingrid na publicação que compartilhou da página “blogdomaumau”.

A influenciadora ainda detalhou seu encontro com o surfista no hotel de madrugada, que teria acontecido após ela celebrar seu aniversário. "Eu havia bebido um pouco e estava acompanhada por uma amiga. Como eu estava com fome, pedi ao restaurante um sanduíche e por conta do horário, ele já estava fechado. Com isso, começamos a zoar e o Gabriel abriu a porta do quarto e falou: 'Aqui tem uma maçã, tu não quer?'. Eu disse 'quero' e fui lá. No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele”, relatou Ingrid. A assessoria do surfista Gabriel Medina ainda não se pronunciou sobre o caso.