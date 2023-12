Zé Neto fala sobre acidente de carro - Reprodução/Globoplay

Publicado 11/12/2023 15:57 | Atualizado 11/12/2023 16:30

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (11) após passar seis dias internado. O sertanejo de 33 anos sofreu um grave acidente de carro que sofreu na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais, na noite do dia 5 de dezembro.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) teve alta hospitalar, na tarde desta segunda-feira (11 de dezembro), após seis dias internado na instituição. A equipe médica prescreveu repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista", diz boletim médico emitido pelo hospital.

"O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica. Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves", informou.



No último domingo (10), Zé Neto concedeu uma entrevista ao "Fantástico" e deu detalhes do acidente. O carro do músico capotou após bater em uma carreta. "Eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro", relatou. De acordo com o artista, que ainda sente dores, ele quebrou três costelas, levou pontos no braço esquerdo e teve uma contusão pulmonar.

O cantor Cristiano contou como ficou sabendo do acidente. "Minha esposa ligou para Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou ‘Paula, já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé’. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, estabilizando, foi um choque, fiquei bem apavorado", disse o sertanejo.