Alezinho é filho de Ana Hickmann com Alexandre CorreaReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 13:41

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa usou as redes sociais para compartilhar uma declaração especial ao filho, Alezinho, de 10 anos, fruto de seu antigo casamento com a apresentadora da Record. Na publicação, ele refletiu sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida.

Em seu perfil no Instagram, o empresário resgatou um registro do herdeiro de 2021. À época, Alexandre estava lutando contra um câncer e a imagem foi tirada logo após ele deixar o hospital.

"Janeiro de 2021, final do meu tratamento e quando o encontrei custei reconhecê-lo, era outro menino, tudo tinha mudado nele da atitude ao aspecto físico, lembro-me que demorei um certo tempo pra absorver quem era meu filho de tão perfeito!", escreveu o ex de Ana.

A declaração de Alexandre Correa, no entanto, dividiu opiniões entre os internautas. Nos comentários, diversos seguidores passaram a criticar os últimos acontecimentos envolvendo seu divórcio com a apresentadora do "Hoje em Dia". "Quem ama tanto assim um filho, jamais deveria agredir até mesmo em palavras quem o gerou", declarou um.