MC Poze do RodoReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 10:05 | Atualizado 11/12/2023 14:48

MC Poze do Rodo se envolveu em uma se envolveu em uma confusão generalizada na madrugada desta segunda-feira (11), na porta de uma boate, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, se engana quem pensa que a treta realmente se iniciou por ele estar descalço na ocasião.

A coluna Daniel Nascimento teve acesso exclusivo a informações e descobriu o verdadeiro motivo pelo qual o funkeiro foi impedido por seguranças de adentrar o local. De acordo com amigos da coluna, Leonardo Bronzeli, promoter da boate, havia prometido um camarote na casa de shows para Poze.

O artista estava dentro do carro esperando a confirmação para curtir a noitada, quando descobriu que não tinha reserva alguma em seu nome. Por causa disso, ele se invocou e saiu descalço do veículo para forçar a entrada.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar Poze e sua equipe enfrentando os seguranças da boate. Segundo nossa fonte, o sinal para barrar o funkeiro partiu de um funcionário responsável por eventos da casa, que estava atrás do cantor na ocasião.

A irritação de MC Poze se deu justamente porque ele já havia falado com um dos proprietários da casa noturna, que tinha confirmado a reserva do camarote em seu nome. Ainda de acordo com informações, o cantor carioca já estaria furioso desde que soube do suposto relacionamento de Viviane Noronha, sua ex-namorada, com o irmão mais novo de Ludmilla.