Oruam - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 12:25

A influenciadora Clara Carvalho, de 17 anos, movimentou as redes sociais no último domingo (10) após revelar que está grávida do cantor Oruam, filho de Márcio dos Santos, o Marcinho da VP, um dos líderes do Comando Vermelho.

"Gente tô grávida do Oruam mas ele não não quer assumir, já fizemos teste de DNA, mesmo assim não quer assumir. Peço que vocês me ajudem compartilhando!”, escreveu ela em seu perfil no X, antigo Twitter.

Ainda de acordo com a jovem, a namorada do artista teria disparado xingamentos contra ela ao saber da notícia. "Estou indo lá na casa dele resolver com a mulher dele, já que ela disse que vai me bater", declarou. "Peguei logo na porrada, antes que o vídeo rode pelo Twitter, vou deixar bem claro que não briguei por causa de homem, ok? E sim pelo deboche dela me xingando de p*ta", completou ela.

Momentos depois, Clara Carvalho contou que Oruam vai assumir a criança. "Pra quem está perguntando se eu tô grávida do Oruam, sim, estou. Já fizemos o teste de DNA, deu positivo, mas a mulher dele não aceita. Enfim vai ter que me aturar agora! Beijos de luz pra ela!", concluiu a influenciadora.