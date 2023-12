MC Poze do Rodo será pai de mais uma menina - Reprodução Instagram

MC Poze do Rodo será pai de mais uma meninaReprodução Instagram

Publicado 11/12/2023 09:13 | Atualizado 11/12/2023 09:20

MC Poze do Rodo se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (11) após protagonizar uma confusão generalizada na porta de uma boate no Rio de Janeiro. O funkeiro bateu o carro em frente ao América Shopping, no Recreio.