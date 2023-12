Jô e a esposa, Cláudia Silva - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 09:08

O jogador Jô e Cláudia Silva decidiram reatar o casamento após anunciarem a separação em agosto deste ano. Em entrevista ao portal LeoDias, ela revelou que perdoou o atleta e resolveu dar uma nova chance ao pai de seus dois filhos. O famoso possui outros quatro filhos fora do matrimônio.

"Após seis meses de distanciamento, o casamento já estava entrando na parte de assinar o divórcio, Jô pediu uma reconciliação. Ele nunca pediu. Voltamos, sim! E de cabeça erguida. Traição para as famílias só é quando se tem filhos extraconjugais? E quem tem duas ou três famílias? Só quem tem família sabe o quanto dói, o quanto é difícil para manter um casamento, seja ele com ou sem traição", declarou ela ao jornalista.



Jô é pai de João Gabriel, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Maiara Quiderolly. A gravidez, que veio a público em junho de 2022, seria o motivo da crise no casamento do atleta com Cláudia Silva.

No entanto, de acordo com a esposa do atleta, ao longo do bate-papo com Leo Dias, a última separação do casal foi uma decisão tomada por ela, uma vez que Jô estava bebendo demais desde que anunciou a aposentadoria.

"Então eu, mais uma vez , estou dando chance para o meu casamento. E vamos seguir de cabeça erguida e não adianta os juízes sem diploma quererem atacar porque somos vida real. E tem muitas coisas piores acontecendo por aí. Que nos deixem em paz … Porque nossa decisão não muda nada na vida de ninguém. Eles são apenas apontadores", afirmou Cláudia Silva.

Irmã revela que Jô cortou ajuda financeira aos pais após visita a neto

Recentemente, Eliza de Assis, irmã do famoso, revelou à "Quem" que o atleta cortou a ajuda financeira dos pais após os dois conhecerem o neto caçula, João Gabriel.

"Ele não atende minha mãe e, quando responde, responde com mensagens grosseiras. É triste demais ver meus pais passando por isso por dependerem dele. Ele não abandonou 100%, mas o que mandou não dá para arcar com as despesas mensais deles", contou Eliza.