MC Poze do Rodo se envolveu em confusão em boate no Rio de JaneiroReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 08:19

MC Poze do Rodo se envolveu em uma discussão na madrugada desta segunda-feira (11), ao tentar entrar em uma boate no Rio de Janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que a confusão generalizada entre seguranças e a equipe do funkeiro se iniciou após ele ser impedido de entrar no local.

De acordo com o perfil no Instagram "Babado dos Famosos RJ", o cantor teria se irritado ao tentar entrar na casa de shows descalço. Poze usou as redes sociais para afirmar que tinha autorização dos donos da boate para estar no local, "mas mesmo assim os seguranças não autorizam".



"Só pra deixar claro, nós estávamos com o aval [autorização] para entrar na casa de show por um dos donos da casa. Seguranças que se acham polícia, querem mostrar serviço, acabam gerando tudo isso! Nós estamos certos, quem quiser vir contra, pode vir!", escreveu MC Poze em seus Storys.