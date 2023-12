Zé Neto - Reprodução / Instagram

Zé NetoReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 11:35 | Atualizado 11/12/2023 11:42

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, pode receber alta hospitalar em breve. A equipe médica responsável pela recuperação do artista emitiu boletim atualizado sobre seu quadro de saúde.

O famoso está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde o dia 05 de dezembro, quando sofreu um grave acidente de carro na BR-153, quando voltava de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, com destino ao interior de São Paulo.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. Paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista.



Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar, considerando ter ele condições de prosseguir com a fisioterapia respiratória em casa e minimizar ao máximo as dores oriundas das fraturas nas costelas", declararam.

Zé Neto conta detalhes de acidente

No último domingo (10), Zé Neto realizou sua primeira aparição na TV aberta após o acidente. Em entrevista ao "Fantástico", a dupla de Cristiano contou detalhes do momento em que a colisão de seu veículo aconteceu.

"Eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro", declarou o cantor. Zé Neto quebrou três costelas, teve uma contusão pulmonar e precisou levar pontos no braço esquerdo.