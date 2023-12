Bárbara Evans relatou susto após a filha se engasgar com amendoim - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans usou as redes sociais para relatar um momento de desespero que passou com sua filha, Ayla, de quase dois anos. De acordo com a famosa, a herdeira precisou passar por uma broncoscopia, um procedimento realizado com anestesia, após se engasgar com pedaços de amendoim.

A filha de Monique Evans contou que levou a pequena a um posto de saúde e a um médico conhecido da família, mas não conseguiram encontrar o problema. Ela explica que decidiu realizar um raio-x para tentar entender o motivo do chiado na respiração de Ayla.

No entanto, nada foi encontrado e o profissional da saúde apontou que poderia se tratar do começo de uma bronquite ou asma. Bárbara começou a ficar desesperada ao perceber que a filha acordou chorando na manhã seguinte. "Ela nunca acorda chorando. Então, falei que tinha alguma coisa errada", disse.

Em novo exame realizado, ela afirmou que foi possível identificar a obstrução em um dos pulmões de Ayla. "Viemos aqui [no hospital], fizemos o raio-x e tudo, e realmente tivemos que passar por uma broncoscopia", contou.

E completo: "Deu tudo certo, eles conseguiram tirar 95% do amendoim. Como ele estava lá desde sexta, ele já tinha amolecido, e ficou uns 5% lá no finalzinho que vai, se deus quiser, sair naturalmente com o tempo. O que não vai mudar em nada o quadro dela."