Márcia Fu e Jaqueline em 'A Fazenda 15'Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/12/2023 14:28 | Atualizado 11/12/2023 14:34

A relação entre alguns peões de "A Fazenda 15" deu uma estremecida na reta final do reality show da Record. No último domingo (10), Jaqueline trocou farpas com Márcia Fu após relatar uma certa desconfiança da colega de confinamento para André Gonçalves.

Em conversa com o ator, Jaque disse acreditar que a ex-atleta tenha entregado informações de suas estratégias para o grupo rival na última roça, que eliminou Yuri Meirelles. Márcia, por sua vez, fingiu que não sabia que a ex-BBB era o alvo principal da berlinda.

Ao longo do bate-papo sincero com a peoa, Jaqueline resgatou o momento de tensão ao pensar que seria vetada de realizar a Prova do Fazendeiro. "Dependendo de quem senta no quarto banco, quem não fazia aquela prova era eu", comentou. "Jamais o Radamés ia te vetar, ele ia vetar o Yuri", rebateu Márcia Fu.

Após a ex-atleta insistir que a namorada de Lucas Souza não seria vetada da competição, Jaqueline alfinetou a aliada de jogo. "Você confia demais nos outros", cutucou ela. "Eu não confio em ninguém. Eu não sou obrigada a adivinhar que os crias na hora iriam mudar e votar em você. Eu tenho bola de cristal?", respondeu Márcia, desconversando.