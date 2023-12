Advogado de Alexandre Correa acusa Ana Hickmann de querer ver o ex ?morando na rua? - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2023 17:48

O advogado do empresário Alexandre Correa, Enio Martins Murad, afirmou que a apresentadora Ana Hickmann quer ver o ex-marido “morando na rua”.

Em entrevista à Quem, o advogado informou que desde que foi denunciado por violência doméstica e saiu de casa, em novembro, Alexandre estava morando em um apartamento alugado pelo casal, localizado em Perdizes, São Paulo. O imóvel teria sido adquirido quando eles ainda estavam juntos.

De acordo com a publicação, o contrato do local venceu e Alexandre precisou desocupar o local neste sábado (9). Murad informou que o cliente está sem local para morar e entrará na justiça para que Alexadre possa ocupar um dos dois apartamentos do ex-casal. Um deles, inclusive, está sendo ocupado pela irmã da apresentadora.

“Iremos entrar com medidas para que o apartamento usado por Fernanda Hickmann seja ocupado por ele até a conclusão do divórcio”, informou o advogado. “Lamentável que Ana Hickmann continue com uma perseguição obsessiva contra o marido. Quer ver ele morando na rua, além de proibi-lo de ir à empresa”.