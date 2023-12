Eduardo Costa terá que pagar indenização à Fernanda Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2023 14:21

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso apresentado por Eduardo Costa e o músico ainda terá que pagar R$ 70 mil por danos morais após ofender a apresentadora Fernanda Lima nas redes sociais.

Em decisão da última quarta-feira (6), o juiz argumentou que, diferente do que a defesa do artista alegava, a sentença original não apresentava omissões ou contradições. No entanto, os embargos foram negados pela 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

O sertanejo foi condenado a pagar a indenização à apresentadora após publicar ofensas nas redes sociais, em 2018. Eduardo Costa chegou a chamar a artista de "imbecil" após uma das edições do programa "Amor & Sexo", comandado por ela na TV Globo.

O cantor também declarou que a atração era "esquerdista" e "destinado a bandidos e maconheiros". Eduardo ainda sugeriu que Fernanda se aproveitava de "mamata" na emissora.