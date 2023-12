MC Daniel deixa palco escoltado - Reprodução/X

Publicado 09/12/2023 11:25 | Atualizado 09/12/2023 11:28

O cantor MC Daniel precisou deixar o palco escoltado após ser atacado com objetos pelo público durante show em Cuiabá, no Mato Grosso.

De acordo com a equipe do músico, todos deixaram o palco após pessoas na plateia fazerem sinais de uma organização criminosa.

"Esse pessoal que jogou copo nele estava fazendo sinal de facção para o Daniel, o artista disse que não fechava com facção, que a facção dele era Jesus Cristo", disse a assessoria em nota enviada ao Gshow. "Uma parte do público começou a tacar copos no palco e ele se retirou".