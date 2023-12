Equipe de Claudia Leitte fala sobre acusação de plágio - Reprodução/Instagram

Equipe de Claudia Leitte fala sobre acusação de plágioReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 21:11 | Atualizado 08/12/2023 21:13

Esta semana, internautas apontaram semelhanças entre a nova música da cantora Claudia Leitte, "Liquitiqui", com a faixa "Lilith", lançada pela em 2021 pela artista independente Bea Duarte.

Em texto publicado no perfil da BPMCOM, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira de Claudia negou o plágio.

"Informamos que a canção 'Liquitiqui' da cantora Claudia Leitte, possui construção melódica e composição absolutamente diferentes da música com a qual está sendo comparada, o que não justifica a acusação infundada de plágio", escreveu. "A BMPCOM lamenta que notícias sejam pautadas em cima de julgamentos e acusações irresponsáveis na web".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por bpmcom (@soubpmcom)

Bea Duarte publicou um vídeo no TikTok comparando as duas faixas, mas não fez qualquer acusação a Claudia Leitte: “O doido é a galera falando que eu estou acusando de plágio, mas eu não acusei ninguém de nada (risos). Eu só falei o que me marcaram, eu acordei com tweets virais do POVO que percebeu a semelhança, e eu to aqui de boas entendendo”, declarou no X (antigo Twitter).