Anitta posa nua antes do CarnatalReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2023 19:50 | Atualizado 08/12/2023 19:51

A cantora Anitta agitou as redes sociais nesta sexta-feira (8) ao posar nua em preparação para a festa Carnatal, evento de bloco de Carnaval que acontece no Rio Grande do Norte. A foto encantou os fãs mas também gerou discussão nas redes sociais.



Na imagem, a carioca aparece usando apenas um acessório na cabeça, que faria parte de sua fantasia bem tropical e acabou sendo confundido com um cocar indígena. "Ela é indígena? Apropriação cultural seletiva", criticou um internauta. Confira:

Fantasia de Anitta gera polêmica Reprodução/Instagram



Em seu perfil no Instagram, Anitta explicou que a produção foi inspirada em novo single, "BELLAKEO", parceria com Peso Pluma. Em seu perfil no Instagram, Anitta explicou que a produção foi inspirada em novo single, "BELLAKEO", parceria com