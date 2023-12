Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz serão as protagonistas de "Beleza Fatal" - Divulgação/HBO Max

Publicado 08/12/2023 17:26 | Atualizado 08/12/2023 17:27

Prestes a estrelar "Beleza Fatal", primeira novela brasileira original da HBO Max, Camila Pitanga foi sincera ao falar sobre remuneração dos profissionais no projeto e muitos apontaram como uma alfinetada na TV Globo.

"A gente acredita que o sucesso dessa novela vem para aquecer o mercado, para ter melhores profissionais, se possível mais bem pagos", comentou Camila durante o painel da HBO na CCXP, que aconteceu no último domingo (3).

"Beleza Fatal" terá 40 capítulos, escritos por Raphael Montes e com supervisão de Silvio de Abreu e direção geral de Maria de Médicis. A trama vai girar em torno do universo da beleza, cirurgias plásticas e procedimentos. Além de Pitanga, o elenco terá Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.

"O Brasil é novela, nós fomos criados com isso, nós sabemos fazer novela com muita qualidade, o mundo inteiro admira o que a gente faz, e a gente faz muito bem. A gente tem muito talento. Sempre falo que pessoas se conectam com pessoas, então nesse mundo da tecnologia, quanto mais a gente leva emoção, amor e humor para a casa das pessoas, mais as pessoas ficam vidradas na gente", afirmou. "Sempre falo que, pra mim, não tem concorrência, porque quanto mais gente fazendo coisa boa, melhor. Hoje quem escolhe é o público, vocês decidem o que querem ver. É um privilégio a gente viver isso".