Paulinha Abelha foi homenageada em nova gravação do DVD da banda 'Calcinha Preta'Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 13:42 | Atualizado 08/12/2023 14:35

A banda "Calcinha Preta" emocionou os fãs com uma surpresa durante a gravação do novo DVD, ocorrida na noite de quinta-feira (07), em Salvador. Os integrantes do grupo de forró homenagearam Paulinha Abelha, vocalista que faleceu em 2022, após uma infecção no sistema nervoso.

Em registros que circulam nas redes sociais, é possível observar o público cantando a música "Louca por Ti", sucesso na voz de Paulinha, enquanto um holograma da cantora é exibido ao fundo do palco.

Em outro momento, os fãs ouviram um recado inédito com a voz da artista criada por IA (Inteligência Artificial). "Há 20 anos eu estava aqui, cantando na gravação do nosso primeiro DVD. Mas hoje, vocês é quem serão a minha voz", dizia a mensagem.