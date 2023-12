Zé Neto - Reprodução / Instagram

Zé NetoReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 11:01 | Atualizado 08/12/2023 11:08

Um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi emitido na manhã desta sexta-feira (08). O artista sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira (05) e está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde então.

Na última quinta-feira (07), a equipe médica responsável pela recuperação do cantor anunciou que ele deixaria a UTI, mas sem previsão de alta por enquanto. Zé Neto está consciente e realiza exercícios de fisioterapia respiratória.

Leia o comunicado na íntegra:



"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar.

É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto.

Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador."