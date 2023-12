Claudia Leitte - Reprodução / Instagram



Publicado 08/12/2023 08:28

Claudia Leitte decidiu fechar o ano com chave de ouro e lançou o hit "LIQUITIQUI", sua grande aposta para o Carnaval 2024. A cantora já está divulgando sua nova música em shows, mas o que chamou a atenção foi a reação do público ao ouvir o som pela primeira vez.

Um trecho de uma apresentação da artista viralizou após algumas pessoas da plateia se mostrarem confusas e surpresas com a coreografia ensinada por Claudia, que não percebeu e seguiu com o show. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre a reação dos fãs da cantora.

"Mas todas as músicas dela são sem sentido", destacou um. "A luta do câmera pra achar alguém curtindo a música", disse outro. "Eu fiquei exatamente assim quando a ouvi cantar essa música no The Voice. A mulher é linda, talentosa, mas essa música não dá!", opinou um terceiro.

A cantora, inclusive, foi uma das atrações convidadas para a "Farofa da Gkay". A festa da influenciadora Géssica Kayane aconteceu entre os dias 05, 06 e 07 de dezembro, em Fortaleza.