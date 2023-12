Ex-pastora, Ana Akiva largou a igreja - Reprodução / Instagram

Ex-pastora, Ana Akiva largou a igrejaReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2023 10:15

Ex-pastora, Ana Akiva virou assunto nas redes sociais ao revelar que deixou as pregações de lado e decidiu entrar para plataformas de conteúdos adultos. Com 36 anos, ela liderava uma igreja evangélica no interior de São Paulo e possuía um relacionamento com o líder religioso Youseff Akiva.

Antes de se converter, Ana tinha carreira de modelo e já foi até Miss Bumbum. A mudança aconteceu em 2015, quando deixou a profissão para trás e decidiu se dedicar totalmente às obras sociais da igreja.

Recentemente, a ex-pastora surpreendeu ao revelar que deixará de pregar na igreja. A escolha ocorreu após o divórcio com Youseff Akiva, com quem alega ter vivido um casamento tóxico por anos. Solteira, ela resolveu retomar sua carreira de modelo e passou a criar conteúdos para o OnlyFans e Privacy.

fotogaleria

Apesar da mudança radical em sua vida, Ana Akiva afirma que sua fé permanece inabalável. "Um dia posso voltar para a igreja, tenho fé em Deus. Acredito que fazer conteúdos sensuais não me diminui como filha de Deus e nem como pessoa, mas por respeito a Deus resolvi me afastar da liderança e do título de pastora", declarou.