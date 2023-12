Yuri Meirelles participou do clipe 'Funk Rave' de Anitta - Reprodução: PlayPlus / Instagram

Publicado 08/12/2023 09:01

O jogo chegou ao fim para Yuri Meirelles em "A Fazenda 15" na noite de quinta-feira (07). Assim que saiu do confinamento, o eliminado da semana participou de um bate-papo com Lucas Selfie na "Cabine de descompressão" e ficou por dentro das últimas notícias envolvendo seu nome fora do reality show da Record.

Ao ser questionado por Selfie sobre Anitta, Yuri disparou elogios à cantora e revelou que foi incentivado por ela a aceitar o convite para o programa. O que o ex-peão não esperava, era descobrir que a dona do hit "Envolver" parou de segui-lo nas redes sociais.

"Mentira? Óbvio, foi a briga do Lucas, uma parada absurda, com certeza", lamentou ele. Yuri fez parte do clipe "Funk Rave" da artista, gravado em junho deste ano.

Anitta deu unfollow no parceiro de trabalho após o rapaz disparar comentários homofóbicos contra Lucas Souza dentro de "A Fazenda 15". Na ocasião, Adriane Galisteu chegou a chamar a atenção dos participantes.