Juliana Massaoka foi vítima de uma tentativa de assalto durante reportagem ao vivo no ’Encontro’ - Reprodução: Arquivo pessoal / TV Globo

Publicado 08/12/2023 14:18 | Atualizado 08/12/2023 14:39

A repórter Ju Massaoka passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (08), em São Paulo, enquanto se preparava para falar ao vivo com Patrícia Poeta no "Encontro", da Globo.

Na ocasião, a jornalista, que falaria sobre os 132 anos da Avenida Paulista, foi vítima de uma tentativa de assalto por um homem que passava de bicicleta. Em conversa com a coluna Daniel Nascimento, Ju Massaoka disse esperar que o ocorrido não a deixe com medo de continuar com as gravações externas.

"Espero que não, essa foi a primeira vez que eu sofri tentativa de assalto ao vivo. Mas o nervosismo faz parte do trabalho. Sempre fico um pouco tensa, não só por questão de assalto, mas porque podem surgir algumas pessoas gritando coisas inadequadas, xingamentos. Mas eu amo demais o meu trabalho para me deixar ser freada por isso", declarou ela ao colunista.

Repórter da Globo conta detalhes de tentativa de assalto

Na tarde desta sexta-feira (08), Ju Massaoka usou as redes sociais para falar com o público sobre o momento tenso que viveu durante a manhã. De acordo com a comunicadora, a capinha do aparelho móvel foi a grande responsável por ela ter conseguido segurar o celular em suas mãos durante o ato.

"Meu celular estava na mão, posicionado aqui para baixo do meu corpo, então quando o cara veio para cá, ele puxou a minha mão. E o meu segurança estava posicionado fora do alcance da câmera, mas estava ali ao meu lado. Então quando esse cara passou e puxou meu celular, o segurança não teve tempo de ver se o cara tinha conseguido ou não roubar. Eu estava segurando essa capinha, que tem essa alça. Eu consegui segurar e prender o celular de uma maneira muito firme na mão", declarou ela em seu Instagram.

Ju Massaoka ainda revelou que o segurança presente no local chegou a segurar o homem que tentou roubá-la. "Quando o cara puxou, eu puxei de volta e fiquei com o celular na mão. Só que isso aconteceu em uma fração de segundos, o que ele [segurança] viu foi uma tentativa de assalto. Ele foi por trás da câmera e agarrou o assaltante pela blusa e ficou segurando. Olhou de relance para mim, viu que eu estava inteira, com o celular, olhou para a equipe e viu que todos estavam seguros e deixou ir", completou.

A repórter da Globo ainda explicou aos seguidores que a atitude do segurança a deixou mais tranquila para seguir com a reportagem ao vivo. "O segurança estava atento e pronto para agir caso alguma coisa acontecesse. Foi um susto, é triste ver que a cidade está nessa situação de segurança generalizada em todos os lugares, a qualquer hora do dia, independente de câmera ou não. Mas temos que seguir, não vamos deixar o medo nos parar, não", declarou Ju Massaoka.