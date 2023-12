Neymar - Divulgação / CBF

Publicado 08/12/2023 13:00

O ano de 2023 está chegando ao fim e Neymar Jr. mais uma vez dominou as notícias do mundo das celebridades. O nome do camisa 10 da Seleção Brasileira foi alvo de diversas polêmicas e rumores ao longo dos últimos meses.

Recentemente, o jogador estava namorando Bruna Biancardi, mãe de sua filha, Mavie, de dois meses. No final de novembro, a influenciadora anunciou publicamente o fim de seu relacionamento com o craque.

Muito se especula que a relação terminou devido às polêmicas envolvendo Neymar e outras mulheres, enquanto ainda estava com Biancardi. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2022. Atualmente, seguem tendo uma boa relação apenas como pais de Mavie.

Além do relacionamento com Bruna Biancardi, a coluna Daniel Nascimento relembrou as supostas ficadas do craque em 2023 e reuniu algumas imagens na galeria. Confira!