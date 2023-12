Neymar e Aline Farias - Reprodução / Instagram

Neymar e Aline FariasReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 13:13

A polêmica envolvendo o vazamento de uma conversa íntima entre Neymar Jr. e a influenciadora Aline Farias ganhou mais um capítulo. Após xingar a moça e afirmar que a troca de mensagens era antiga , um novo detalhe importante da história veio à tona.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", o jogador chegou a entrar em contato com a criadora de conteúdo durante a gravidez de Bruna Biancardi, sua namorada à época. Atualmente, os dois estão separados e seguem tendo proximidade apenas como pais da pequena Mavie.

A jornalista teve acesso a uma conversa ocorrida em 12 de fevereiro, onde Neymar avisa para Aline Farias que em breve chegaria ao Brasil. "Um amigo ali passou seu contato. Hahaha, tava me mostrando você", escreveu ele, enviando uma foto de visualização única na sequência.

A influenciadora, por sua vez, respondeu: "Mentiraaa hahaha". Ainda segundo Mariana Morais, o camisa 10 da Seleção Brasileira teria avisado que a chamaria em outro momento para conversar. "Depois te ligo", disse. A conversa, no entanto, não vingou, já que Aline parou de respondê-lo.

Uma fonte revelou à colunista do "Correio Braziliense" que a criadora de conteúdo não seguiu com a troca de mensagens pois, na época, também estava em um relacionamento. "Ela e o Neymar têm alguns amigos em comum, como Boca de 09, Jon Vlogs, entre outros. Mas ela acabou não dando muito papo pra ele, como naquela primeira vez, porque ela estava enrolada com um cara e também porque já sabia que ele tinha reatado com a mãe da filha dele", disse.