Neymar pede 'nudes' a criadora de conteúdo que se recusa e manda jogador pagar - Foto: Reprodução

Neymar pede 'nudes' a criadora de conteúdo que se recusa e manda jogador pagarFoto: Reprodução

Publicado 28/11/2023 14:56 | Atualizado 28/11/2023 14:58

"Ele deveria pensar muito bem como usar as palavras na hora de responder alguém, pois como ele é o maior influenciador do Brasil, com mais de 200 milhões de seguidores, isso pode impactar de forma muito negativa na vida da outra pessoa. Como ameaças de morte, denúncias em massa, prejudicar meu trabalho... Sendo assim, se eu quisesse levar adiante poderia até cogitar processá-lo pelas palavras mal usadas", disse a loira à colunista Mariana Morais.

Na sequência, a criadora de conteúdo negou que tenha sido responsável pelo vazamento da troca de mensagens com Neymar, revelando que seu perfil nas redes sociais já foi invadido algumas vezes. "Tenho até boletim de ocorrência sobre isso", afirmou.

Ainda em conversa com Mariana Morais, Aline Farias rebateu a informação dita por Neymar. De acordo com o jogador, a conversa não era recente e já teria ocorrido há anos. "Ele falar anos atrás é um exagero, porque eu trabalho na área de conteúdo adulto há menos de dois anos", declarou a influencer.

Por fim, ela confessou que a polêmica envolvendo o jogador foi benéfica para seu trabalho na plataforma de assinantes. "Antes da repercussão eu já estava no top 3 no site, o que significa que tenho um dos maiores faturamentos e quantidade de assinantes. Mas, sim [a repercussão] deu um 'boom' no faturamento também", concluiu.