Juliette lança ’Falta de Atenção’, nova parceria com NattanzinhoReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 10:52

Juliette usou as redes sociais para responder algumas críticas direcionadas a capa de "Falta de Atenção", sua nova música. A cantora e ex-BBB foi novamente acusada de plágio por usar "Rest energy", conhecida performance da artista Marina Abramovic, como referência.

Assim que a divulgação foi feita, internautas passaram a apontar a capa de Juliette como cópia da obra de 1980. Sem prolongar muito o assunto, ela apenas compartilhou a imagem original e pediu para que os internautas conhecessem mais a arte de Marina Abramovic.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Juliette é acusada de plágio. Recentemente, a famosa se envolveu em uma polêmica durante o lançamento da música "Magia Amarelo", em parceria com Duda Beat. Na ocasião, o projeto foi comparado com "AmarElo", do rapper Emicida.