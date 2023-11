Val Marchiori - Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 09:19

Após expor Nicole Bahls, alegando que a ex-panicat usa bolsas falsificadas , Val Marchiori deu um show de preconceito ao falar sobre sua viagem para Fortaleza, no Ceará. Em entrevista ao programa "Achismos", do humorista Maurício Meirelles, a socialite teceu críticas à aparência dos cearenses.

"Tem aquele Beach Park lá em…é uma m*rda aquilo lá. Deus que me perdoe falar", iniciou, citando o famoso parque aquático do município. "Tinha uma 'pobraiada', todo mundo [gestos para imitar uma pessoa gorda]… horrível", completou a loira.

Na sequência, demonstrando insatisfação ao relatar sua visita ao local, Val Marchiori descreveu o comportamento dos frequentadores do parque aquático. "O povo só sabe pular, rolar, é horrível. Um povo feio", declarou. "Você não quer estar onde está o pobre, porque lá é caro para entrar", constatou Maurício Meirelles.

"É caro e eu não gostei mesmo! Não, povo feio! Aqueles gordos desse tamanho, caindo, aquela água espirrando", contou a socialite, afirmando ter sido "a maior furada" em que se meteu. Após o apresentador citar a diferença climática nos parques da Disney, situados em Orlando, na Flórida, onde não têm o mesmo calor, Val Marchiori disparou: "E nem o odor também, né!?".

Se pronunciou

Após suas falas durante sua entrevista a Mauricio Meirelles viralizarem, Val Marchiori se pronunciou. Através das redes sociais, a socialite rebateu as críticas que vem recebendo dos internautas após citar sua experiência em Fortaleza.

"Quem me conhece sabe que sou muito verdadeira, mas não admito que mintam, colocando palavras na minha boca. Está rolando aí que eu falei mal do cearense, primeiro que é mentira. Eu tive uma má experiência em um parque aquático, só isso", iniciou a loira, citando que o local também recebe visitantes de outros locais do Brasil.

"Não é só cearense que frequenta o parque aquático. Parem de falar, inventar coisas ao meu respeito. Eu falo a verdade, sou autêntica, mas não minto. Até porque eu amo o Ceará", concluiu Val Marchiori.