Bruna Biancardi postou indireta após boatos envolvendo Neymar - Reprodução Instagram

Bruna Biancardi postou indireta após boatos envolvendo NeymarReprodução Instagram

Publicado 27/11/2023 20:09

Bruna Biancardi ganhou um cartão com uma frase sobre força e compartilhou a mensagem em meio a nova polêmica envolvendo Neymar. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o jogador teria dado em cima da atriz Nathalia Morais, que não ligou para os flertes do atleta, em uma festa na mansão do craque em Mangaratiba (RJ).

Ainda nesta segunda-feira (27), Aline Farias expôs conversas dela com o atleta. Nas trocas de mensagem, o atacante pede fotos íntimas à criadora de conteúdo, que o instrui a assinar a plataforma adulta para a qual ela trabalha caso tenha interesse.

"Bruna, que todas as vezes que tudo parecer duro ou cruel demais, o amor venha para mostrar que somos muito mais fortes do que imaginamos e que não existe impossível para quem acredita de verdade. O amor é a resposta", dizia o cartão.