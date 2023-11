Tatá Werneck estaria sendo alvo de novo processo após piada com a RedeTV! - Divulgação TV Globo

Tatá Werneck estaria sendo alvo de novo processo após piada com a RedeTV!

Publicado 27/11/2023 19:04 | Atualizado 27/11/2023 19:07

Durante a transmissão do Prêmio Multishow 2023, Tatá Werneck fez uma nova piada citando a Rede TV! e a emissora decidiu fazer um pedido contra a apresentadora na Justiça. Segundo o "Hora Top TV", a emissora classificou a declaração como "depreciativa e abusiva". O pedido foi protocolado no dia 9 de novembro.



Na ocasião, Tatá brincou com o preço que havia pagado no look para a cerimônia. "Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas, e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema", ironizou.

De acordo com a publicação, a empresa afirmou que, "novamente", Tatá teria feito ataques ao canal, o que caracterizaria, segundo a defesa, "evidente abuso ao direito à liberdade de expressão", que teve por objetivo "ridicularizar a condição financeira da apelante para fazer uma suposta piada, caracterizando um evidente abuso de direito".

A RedeTV! afirmou que "ninguém é dado [direito de] se utilizar do processo como palco para insulto ou deboche em detrimento da parte adversária, o que caracteriza desrespeito à própria atividade jurisdicional", para "condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do manifesto abuso da liberdade de expressão."