Vídeo de Virgínia Fonseca e Hebert Gomes viralizou nas redes - Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2023 16:42 | Atualizado 27/11/2023 16:48

O vídeo de Virgínia Fonseca com Hebert Gomes virou assunto na web. Isso porque na gravação ele aparece reclamando com a influenciadora sobre o horário de trabalho.



"Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, a bonita falou assim ontem: Negão, vai dormir porque amanhã é cedo, viu, é dia normal'. Eu falei: 'beleza'. 08h30 para 09h", iniciou ele, sendo interrompido pela empresária. "Quem mandou você acordar 08h30?", perguntou a mulher de Zé Felipe. "Você", respondeu o amigo da mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor (1).

"Eu não mandei você acordar 08h30. Não falei que amanhã era cedo também, não. Eu falei: 'Negão, vamos dormir que amanhã volta o dia normal de trabalho", explicou a nora do cantor Leonardo. "Gente... Então, você falou cedo. Amanhã é cedo, viu filho", recordou Hebert.

Virgínia não ficou calada e deu um fora no amigo. "Se para você o cedo é 08h30, para mim o cedo foi 11h30 hoje. Amanhã o meu cedo pode ser 08h30, mas hoje o meu cedo foi 11h30. Será que eu posso depois de 22h de live?", questionou a loira. "Pode", afirmou o assessor. "Obrigada, pensei que eu não podia", finalizou a famosa.

Nas redes socais, o registro dividiu opiniões entre os internautas. "O problema do empregado é achar que é amigo do patrão", avaliou um. "Nossa, eu gosto dela, mas aqui ela foi muito sem educação", destacou outra. "Eu acho ela muito grossa com todo mundo", acrescentou uma terceira.

"Se ela paga o salário dele, está certa", apoiou uma. "Oxi, ela é a patroa. Ela acorda a hora que ela quiser", defendeu um. "Certíssima. Ela avisou: 'tá preparado para levar uma? Continua então", frisou uma. "Amizade é amizade e trabalho é trabalho", pontuou outro.