Gabi Martins - Reprodução / Instagram

Gabi MartinsReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 12:40 | Atualizado 27/11/2023 12:58

Segundo a página, João Pedro Moura iniciou a briga com Jonathan Castanho ao jogar água no rapaz, que revidou com um tapa na cara. Os dois estavam embriagados e o motivo da confusão seria por ciúmes da cantora Gabi Martins, que também está no evento.

João Pedro trocou beijos com a ex-BBB no último domingo (26), enquanto Jonathan Castanho, que deu um tapa no influenciador, já ficou com Gabi Martins no passado e teve o affair exposto pelo próprio Carlinhos Maia no mês de maio.

Ainda de acordo com a página, ainda não é possível saber se a expulsão dos dois convidados será definitiva ou terão a chance de retornar ao reality show de Carlinhos.