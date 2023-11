Lucas Souza desistiu de 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Publicado 27/11/2023 10:06

O influenciador Lucas Souza participou do programa "Hora do Faro", da RecordTV, e falou sobre o momento em que decidiu sair de "A Fazenda 15". O ex-peão não conseguiu segurar as lágrimas ao assistir a reação de Jaqueline, sua affair dentro do reality rural, após sua desistência do jogo.

Nas redes sociais, o ex-marido de Jojo Todynho publicou um trecho de sua participação na atração e deixou um recado especial aos fãs. "Não é fácil ver essas cenas, não foi uma decisão fácil, mas eu já estava no meu limite e já sentia no coração que meu dever ali dentro, eu já tinha cumprido", escreveu ele na legenda.

"E hoje aqui fora, eu tô leve, me sinto acolhido e muito amado por todos vocês! E isso sem dúvidas, é meu maior prêmio! Jaquelline, fica forte, logo em breve nos reencontramos", finalizou Lucas Souza.