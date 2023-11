Sandy revelou que não surge em público sem maquiagem - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 08:35

Sandy participou do Fantástico no último domingo (26), durante o quadro "Angélica: 50 e tantos", e fez uma revelação sincera a respeito de sua autoestima. Presente na mídia desde criança, a cantora, que atualmente tem 40 anos, contou que não se sente à vontade de surgir sem maquiagem em público.



"Vejo vocês postando foto sem filtro. Não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade que as pessoas me verem nua e crua. Não ando sem maquiagem", declarou a filha de Xororó, confessando que, às vezes, também usa maquiagem em casa.

"Não me acho bonita, não me sinto confortável. Eu acho que essa coisa da internet, dos filtros, do padrão de beleza, a gente só vê os outros como eles querem ser vistos. Eu cresci assim, me vendo maquiada. Me vendo arrumada, sendo tão exposta. A minha cara é aquela, a minha cara é essa que as pessoas veem pronta", completou.

Sandy ainda reforçou que não se reconhece quando está com a pele totalmente natural. "Não é minha cara. Eu estou desacostumada da minha cara normal, lavada", finalizou.