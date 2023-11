Família de Ana Clara Benevides foi recebida por Taylor Swift em camarim da cantora - Reprodução / X

Publicado 27/11/2023 09:03

A família de Ana Clara Benevides, jovem que perdeu a vida no dia 17 deste mês após passar mal durante uma apresentação de Taylor Swift no Rio de Janeiro, foi recebida pela cantora norte-americana em seu camarim, em São Paulo. A artista realizou o último show da turnê "The Eras Tour" no país na noite de domingo (26).

Em um vídeo que circulou nas redes sociais ao longo do dia, foi possível perceber os parentes da moça em uma área reservada na pista do Allianz Parque, local da apresentação. Com camisetas estampadas com foto de Ana Clara Benevides, os familiares apareceram ao lado da cantora para registrar o momento em uma foto.

Até o momento, não se sabe se o convite partiu diretamente da Time for Fun (T4F), empresa responsável pela turnê no Brasil, ou da equipe de Taylor Swift.