Publicado 27/11/2023 10:25 | Atualizado 27/11/2023 10:48

Beyoncé chamou atenção dos internautas ao surgir diferente em um registro no red carpet da première mundial de "Renaissance: A Film By Beyoncé", em Beverly Hills, na Califórnia, na noite do último sábado (25). Com novo visual e cabelos platinados, a cantora dividiu opiniões por surgir "branca" em fotos postadas pela designer de moda Donatella Versace.

"Na minha época ela era negra", comentou um fã na rede social X. "Oxe, a mulher tá branca?", questionou outro. Após a repercussão das imagens de Beyoncé no red carpet, Donatella Versace foi alvo de diversas críticas nas redes sociais.

Fãs se reuniram e saíram em defesa da artista, acusando a designer de clarear as fotos. "Por que você fez Photoshop Beyoncé para parecer uma mulher branca?", perguntou um fã da artista. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a cantora causa polêmica ao aparecer "mais branca".

No ano 2000, o público levantou especulações de que a esposa de Jay-Z teria feito clareamento na pele. De acordo com alguns especialistas, a iluminação usada durante a sessão de fotos também pode contribuir para a mudança de cores.