27/11/2023

O show de Luísa Sonza, realizado em João Pessoa, na Paraíba, ficou entre os assuntos mais comentados na noite de domingo (26). Isso porque, de acordo com registros que circulam nas redes sociais, a cantora não conseguiu lotar o local com seu público.

Nas redes sociais, diversos internautas passaram a comentar o excesso de espaço durante a apresentação da ex-esposa de Whindersson Nunes. "Escândalo tão íntimo que o público está escondido", escreveu um, fazendo referência ao nome do último álbum lançado de Luísa.

"O show da Luísa aqui em João Pessoa flopou e todo mundo sabe o motivo… ontem teve show dela em Recife com Pabllo, Glória, Lexa, Iza e outras bandas… por praticamente o mesmo, e o show daqui de João Pessoa só vai tocar a gata, em pleno domingo e com o ingresso caríssimo", declarou outro. "As divas pop daqui são muito 'apenas internet' né, gera interesse como figura pública mas para shows é essa demanda triste aí", destacou um terceiro.

Vale lembrar que o show marcado para a última sexta (24), em Campina Grande, também na Paraíba, foi cancelado devido a baixa venda de ingressos. Em uma nota publicada nas redes sociais, a organizadora do evento explicou que a apresentação foi "adiada", sem anunciar uma nova data de reposição.