Thiago Gagliasso e LudmillaReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2023 14:51 | Atualizado 27/11/2023 14:55

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) voltou a ser criticado após publicar um vídeo gritando "Fora, Ludmilla", durante um protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (26). No registro, é possível observar o famoso puxando o coro com demais presentes no local.

A atitude do irmão de Bruno Gagliasso dividiu opiniões nas redes sociais e internautas passaram a desaprovar a "implicância" do parlamentar contra a cantora. "Eu acho que deputados deveriam gastar seu tempo com coisas úteis, não pedindo a saída de alguém que não tem cargo público, portanto não tem de onde ser tirada. Já dá pra avaliar as prioridades dele a partir daí", escreveu um usuário no Instagram.

"Desnecessário e deselegante. Um deputado sério não faria isso", declarou outro. "Só eu que tô achando isso meio que um racismo disfarçado?", opinou um terceiro. Vale lembrar que, na última quinta-feira (23), Thiago Gagliasso protocolou uma notícia-crime contra Ludmilla.

De acordo com o deputado, a artista teria o acusado falsamente de racismo em um vídeo publicado nas redes sociais. Thiago Gagliasso usou as redes sociais para se defender e avisou que tomaria medidas legais contra a acusação.

"Este episódio jamais existiu, nunca me referi a qualquer pessoa nesses termos e essa não é a primeira vez que essa pessoa faz falsas acusações para se promover em cima de um assunto muito sério. Já acionei minha equipe jurídica e vamos tomar todas as providências judiciais cabíveis", declarou o cunhado de Giovanna Ewbank.