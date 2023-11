Luciano Huck, Xuxa, Angélica e Junno Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 16:36 | Atualizado 27/11/2023 16:41

Este último final de semana, foi de festa para Angélica, a apresentadora comemorou 50 anos com um festão em sua mansão no Joá, badalado bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contudo, o evento realizado no condomínio de Luxo, acabou deixando uma parte da vizinhança revoltada, por conta do som alto que tomou conta da madrugada do sábado (25) para o domingo (26).



Muita gente reclamou da falta de respeito com o som alto até quase 5h da manhã. "Um barulho insuportável com show do Pedro Sampaio e de pagode. Cadê o respeito à Lei do Sossego? Por muito menos aqui na vizinhança a gente é multado", reclamou uma moradora, que disse que o barulho podia ser ouvido até mesmo pelos vizinhos que moram do lado de fora do condomínio”, disse a moradora a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, que filmou o barulho do evento e pediu para não ter sua identidade revelada.



Vale lembrar que Angélica completa 50 anos no próximo dia 30/11, mas acabou antecipando a celebração da data. O evento, com tema Poder das Flores contou com a presença de diversas celebridades, entre elas, Eliana, Paolla Oliveira, Mariana Ruy Barbosa e Xuxa.



No domingo (19), Angélica foi homenageada pelo marido, Luciano Huck, e os filhos Benício, Joaquim e Eva no Domingão, da TV Globo. Além do marcante 'cinquentou', a apresentadora comemora também uma nova fase da carreira com a estreia de seu novo programa Angélica: 50 & Tanto, exibido no GNT e no Globoplay.



Durante cinco domingos, o Fantástico exibirá uma versão reduzida de cada episódio do programa. O primeiro, com as participações de Paolla Oliveira, Anitta e Marina Ruy Barbosa, foi ao ar neste domingo (26). A atração vai abordar momentos marcantes da trajetória da apresentadora e que nunca vieram a público.