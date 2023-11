Justiça bloqueou mansão de Ana Hickmann em Itu (SP) - Reprodução Instagram

Justiça bloqueou mansão de Ana Hickmann em Itu (SP)Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2023 17:32 | Atualizado 27/11/2023 17:34

A casa de Ana Hickmann em Itu, no interior de São Paulo, foi bloqueada pela Justiça após uma petição nesta segunda-feira (27). Segundo o programa "Fofocalizando", do SBT, o imóvel não poderá mais ser vendido, já que o valor será usado para quitar as dívidas com o banco Safra. A instituição financeira tem direito a receber mais de R$ 1 milhão em débitos.

Além da casa, o banco fez o mesmo procedimento com um apartamento na rua Monte Alegre, em Perdizes, Zona Oeste da capital paulista, e um terreno no Pacaembu, à venda por R$ 6,5 milhões. Um apartamento na Pompeia e cinco veículos da artista já estavam bloqueados pela cooperativa Sicredi, que cobra R$ 2,5 milhões de Ana e do empresário Alexandre Correa.

Ana vem enfrentando desde junho uma grave crise de liquidez e crédito. Deste então, ela e o marido vêm sendo alvos de ações de execuções de dívidas na Justiça. O problema financeiro, segundo a ex-modelo, foi o motivo da agressão que ela afirmou ter sofrido de Alexandre no último dia 11, na residência do casal.