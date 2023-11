Paula Lavigne se manifestou após fala sobre sexo com Caetano Veloso repercutir na web - Reprodução Instagram

Paula Lavigne se manifestou após fala sobre sexo com Caetano Veloso repercutir na webReprodução Instagram

Publicado 27/11/2023 18:30 | Atualizado 27/11/2023 18:32

A fala de Paula Lavigne em "Angélica: 50 & Tanto", programa comandado pela apresentadora no Globoplay, virou assunto na web e a mulher de Caetano Veloso veio por meio de seu perfil no Instagram esclarecer o que quis dizer de fato.

"Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo. Depois voltamos a um casamento, com sexo. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal. Sempre existem más interpretações", desabafou a produtora.

Durante a atração, Paula abriu o jogo sobre a relação com o músico. "A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", declarou.

Na entrevista, Paula relembrou ter perdido a virgindade com o cantor, aos 13 anos. "Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor", disse.



"Meu pai, um criminalista, já sabia que eu não estava nessa posição de ele precisar me defender. Eu acho que se alguém abusou de alguém foi eu que abusei do Caetano. O que as pessoas acham que é abusar nesse sentido. Ele adorou, tá gente", afirmou, bem-humorada.