Neymar pede \'nudes\' a criadora de conteúdo que se recusa e manda jogador pagar

Neymar pede 'nudes' a criadora de conteúdo que se recusa e manda jogador pagarFoto: Reprodução

Publicado 27/11/2023 17:47 | Atualizado 27/11/2023 20:37

Neymar Jr. foi exposto na web na tarde desta segunda-feira, 27, após enviar mensagens privadas para Aline Farias, modelo de site de conteúdo adulto e streamer.



Nas conversas divulgadas pela página Pronto Faley, Neymar teria perguntado se Aline tinha nudes [fotos íntimas], e diz que irá avisá-la quando estiver em São Paulo.



Por sua vez, a influenciadora respondeu que teria várias e enviou um link para o seu perfil no site adulto, onde ela divulga algumas fotos picantes. "Mas tem que me falar o que achou depois, hein", pede a moça e avisa que ele teria que assinar a plataforma para ver as fotos.



Na sequência, ela pergunta se ele conseguiu ver, e ele diz que "estava vendo" as imagens e a streamer comemora.

