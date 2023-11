Luísa Sonza falou sobre casamento com Whindersson Nunes e namoro com Chico Veiga - Agnews

Publicado 27/11/2023 22:14 | Atualizado 27/11/2023 22:20

Luísa Sonza contou que o ex-marido, Whindersson Nunes, pediu desculpa para ela após o fim do relacionamento. A cantora confirmou também que fará uma nova música para Chico Veiga, após expor traição em rede nacional.



O assunto começou quando Luísa foi questionada no "De Frente com Blogueirinha" sobre a canção "Penhasco", relacionada ao fim do casamento com Whindersson. "Não [me arrependo de ter feito]. Música é música. Não reprimo nenhum sentimento meu", afirmou.

Luísa ficou com Whindersson por cerca de quatro anos. A união chegou ao fim em 2020. A artista destacou ainda que hoje possui uma boa relação com o youtuber. "Acontece. Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu, a gente está bem com isso. Ele já me pediu desculpa", revelou.



Na sequência, Luísa explicou que não compara o relacionamento que teve com Whindersson ao namoro com Chico. "São coisas diferentes, mas obviamente esse último não é importante", pontuou. "Então não vai ter música?", perguntou Blogueirinha. "Falando mal? Vai. Com toda certeza. Vou citar o álbum inteiro", entregou a loira, bem-humorada.