Duda Reis trocou alianças com Du Nunes em Porto Feliz (SP) - Reprodução Instagram

Duda Reis trocou alianças com Du Nunes em Porto Feliz (SP) Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2023 21:54 | Atualizado 27/11/2023 21:56

Duda Reis está casada! A influenciadora subiu ao altar com cabelereiro Du Nunes em Porto Feliz, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (27). Nas redes sociais, a modelo compartilhou alguns registros da cerimônia intimista.

Para a ocasião, Duda apostou em um vestido branco acima do joelho com leves brilhos e um laço nos cabelo. Responsável por cuidar dos cabelos de famosas, o empresário badalado nas redes sociais optou por um terno claro. A atriz entrou ao som de "Never Enough", música da trilha sonora do filme "O Rei do Show".

Duda assumiu o namoro com Du Nunes em julho do ano passado, mas eles já tinham vivido um affair em 2021. Antes, ela teve um polêmico relacionamento com o funkeiro Nego do Borel e um breve envolvimento com André Luiz Frambach.